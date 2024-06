Gaza è cruciale ma serve iniziare a pensare al dopo E il tempo di Biden si sta esaurendo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 3 giugno 2024) L’operazione israeliana a Rafah è in corso, con Israele che ora ha il pieno controllo del confine di Rafah e del Corridoio di Filadelfia. Questo controllo strategico dà a Israele il vantaggio a livello militare, di intelligence e di sicurezza. Ciò segna una nuova fase nel conflitto, in cui il controllo dei confini con il Sinai e la demolizione dei tunnel e delle rotte di contrabbando sono stati obiettivi primari per Israele, indipendentemente dalle pressioni che sta affrontando. Allo stesso, la pressione su Israele sta aumentando, in gran parte a causa della posizione confusa degli Stati Uniti riguardo alle soluzioni per fermare la guerra ao contenere l’escalation nella regione. Finora, c’è stato un chiaro fallimento su entrambi i fronti anche se, in queste ore, Tel Aviv e Hamas hanno accettato un accordo sul cessate il fuoco (ndr).