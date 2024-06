FUERA è disponibile dal 7 giugno con SONEGA

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di lunedì 3 giugno 2024)da venerdì 7è fuori conche include i primi 7 brani del nuovo album e rappresenta un viaggio sonoro e visivo che non vuole spiegazioni. Andiamo a conoscere la tracklist e le date delTour. “” esce il 7è la prima metà del nuovo album deida venerdì 7per ADA Music Italy.Il progetto vedrà la luce nella sua interezza in autunno e si pone come un nuovo punto di partenza dopo l’onirico e avvolgente “Circo Mezzaluna” e la distopia alternative rap degli esordi discografici; sarà una sintesi delle svariegate sfumature di un gruppo che si sente “materia in continua trasformazione” e finisce per sfuggire a definizioni univoche.Con lo scorrere della tracce disentiamo questa sostanza assumere sembianze talvolta calme e armoniose, altre invece così inattese e ruvide da lasciare storditi.