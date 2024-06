Firenze un concerto al Maggio per i 100 anni dalla nascita di Luigi Nono

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 3 giugno 2024), 3 giugno 2024 – Nell’ambito dell’86esimo Festival del, torna l’Ensemble Gamo, a distanza di cinqueloro ultima esibizione in Teatro. Ileseguito nella Sala regia del- per la prima volta aperta al pubblico - il 5 giugno alle ore 20, propone un cartellone interamente rivolto alle musiche di, tra i più valenti compositori italiani del secondo Novecento, nel centenariosua: in apertura alla serata Oa Gyorgy Kurtág, brano del 1983 composto su testo di Gyorgy Kurtág; segue Das atmende Klarsein, fragmente per flauto basso, nastro magnetico e live electronics, composta nel 1981; ...Sofferte onde serene... per pianoforte e nastro magnetico del 1976 e, in chiusura, Polifonica-Monodia-Ritmica, fra le prime composizioni della carriera di, del 1951.