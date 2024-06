Calciomercato Roma Dybala verso l’addio | il sostituto arriva dalla Juventus

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 3 giugno 2024) Nel futuro prossimo di Pauloè in programma il matrimonio con Oriana Sabatini, con tanto di restrizioni top secret, e forse anche un addio alla. Lo ‘sgarbo’ arriverebbe da un ex giallorosso del passato recente, anzi recentissimo, come Josè Mourinho, nuovo allenatore del Fenerbahce, che vorrebbe portare il talento argentino in Turchia e farne il simbolo del suo progetto ambizioso. Una notizia che cambia totalmente i piani deldellacostretta a perdere anche Lukaku pronto al ritorno al Chelsea., occhi su Federico Chiesa per sostituireSe ladovesse rinunciare aavrebbe bisogno di rimpiazzare un vuoto di personalità, immagine e talento non indifferente. La priorità deldella, a quel punto, sarebbe trovare unall’altezza e che rispecchi tali caratteristiche.