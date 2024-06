Calcio Eccellenza Toscana L’Asta Taverne dice addio a due giocatori storici Se ne vanno capitan Curcio e il portiere Anselmi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 3 giugno 2024) Al termine di una stagione in cui è riuscita a centrare l’obiettivo salvezza e in vista di un nuovo campionato, inha salutato, nelle scorse ore, dueparticolarmente legati ai colori arancioblù, ilo Valerio(foto a destra) e ilNiccolò(foto a sinistra). Dal settore giovanile alla prima squadra:è stato uno dei calciatori di riferimento della storia più recente della società, sia dentro che fuori dal campo. La separazione è avvenuta in accordo tra le due parti e con la consapevolezza di aver centrato, insieme, obiettivi importanti come le finali regionali dei play off di Promozione, la vittoria del campionato di due anni fa che ha proiettatonella categoria Regina e la salvezza nella prima stagione in