Calcio a 5 Play-off Nazionali Serie C1 lo Jesi pareggia a Padova contro l’Antenore 1-1

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di lunedì 3 giugno 2024) Sabato 8 giugno sarà decisiva per la promozione in B la sfida del PalaTriccoli alle ore 15. In Veneto hanno segnato Perotto per i leoncelli e Crepaldi per ini, 3 giugno 2024 – Loe sabato prossimo, 8 giugno, avrà il match ball promozione per laB davanti al pubblico del PalaTriccoli. La squadra di Pieralisi, infatti, hato 1-1nell’andata della finalissima promozione dei-offdiC1 dia 5. Al gol di Perotto per glini ha risposto Crepaldi. Sabato prossimo, dunque, il palasport dedicato alla memoria di Ezio Triccoli alle ore 15.00 ospiterà la partita più importante per Tittarelli e compagni. Anche se sarebbero alte le possibilità di ripescaggio in caso di sconfitta.