Al Circeo la prima prova del campionato provinciale di traina costiera

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 3 giugno 2024) San Felice, 3 giugno 2024 – In una domenica 2 giugno non certo baciata dal sole, si è svolta nello specchio di mare antistante il promontorio del, ladelper equipaggi, di2024 “catch & release” organizzata dall’ AsdFishing Club. Si sono iscritti alla competizione ben 16 equipaggi che, sotto una pioggia intermittente si sono dati battaglia in una gara nella quale tutte le numerose prede catturate sono state immediatamente rilasciate come da regolamento. La classifica finale ha visto vincitori la coppia Battistuzzi Baselice, secondo l’equipaggio Pasciuti Pasciuti, terza la coppia Grenga Rizzardi. La secondaprevista per il 14 luglio, si svolgerà nelle acque di Minturno Scauri.