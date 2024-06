Vignate Tre sfidanti e una poltrona

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 2 giugno 2024) Ultimi banchetti e ultimi fuochi, pronta alle urne, e alla scelta del nuovo sindaco, anche. Lascia dopo due mandati Paolo Gobbi, per il suo posto sono pronti a giocarsela in tre: Silvia Schiantarelli, 56 anni, assessore uscente nella Giunta Gobbi e nuova leader della lista civica Insieme per; Luigi Baggi, 66 anni, candidato del ‘campo largo’ e della civicaFutura; Diego Boscaro, 52 anni, consigliere di minoranza uscente e già candidato sindaco cinque anni fa, nuovamente alla testa dello schieramento di area centrodestra SiAmo. Tutela del territorio e consumo di suolo, politiche giovanili e servizi degli anziani, opere pubbliche e funzionamento della macchina comunale, opere pubbliche fra cui svetta la riqualificazione del centro sportivo comunale fra i temi della campagna elettorale, aperta ormai da mesi e con all’attivo un faccia a faccia fra candidati cui hanno assistito centinaia di cittadini.