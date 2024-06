Verso le elezioni | Europei? No Europee I cittadini | Confusi da questa politica

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 2 giugno 2024) "Piacere, sono una giornalista de La Nazione. Le andrebbe di fare un’intervista? Sulle?". Preso in contropiede sotto il sole via Battisti lui, un ragazzo sulla trentina con l’asciugamano sulle spalle e le infradito, evidentemente proiettatoil mare, ci pensa solo un attimo. E poi si lancia: "Se passiamo il primo turno sono già contento...". Fermi tutti: c’è stato un malinteso. "Sulle– specifichiamo –, non gli...". Lui scoppia a ridere (e noi pure): "Allora passo, perché la, con tutti questi teatrini – risponde – mi manda nel pallone". Pensavamo fosse l’eccezione, e invece il fraintendimento nell’incastro temporale tra glidi calcio e leper il rinnovo del parlamento europeo accompagnerà gran parte dipasseggiata fatta da La Nazione per la strade del centro, per testare gli umori degli elettori sulla coda dicampagna elettorale.