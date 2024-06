UFC 302 Makhachev batte anche Poirier e lancia la sfida | Voglio la doppia cintura

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 2 giugno 2024)Dustindeve alzare bandiera bianca: Islamcon una sottomissione vincente nel corso del quinto e ultimo round difende laUFC dei pesi leggeri e allunga a 14 la striscia di vittorie consecutive, salendo a 26-1 di record. Al Prudential Center di Newark, nel New Jersey, un’altra grande dimostrazione di forza da parte del russo, che con il pubblico tutto a favore die al termine di unaben controllata all’inizio ma che si stava leggermente per complicare nel suo sviluppo, riesce con una D’Arce choke a sottomettere il 35enne di Lafayette, Louisiana. Elaverso la: “È il mio sogno.lottare per la seconda”, ha detto. “sentire di nuovo quell’energia perché quando difendi lanon è la stessa cosa.