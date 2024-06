Tumori al colon-retto sempre più mortali nei giovani oncologi | Screening 5 anni prima

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 2 giugno 2024) (Adnkronos) – Anticipare di 5, da 50 a 45, loper la diagnosi precoce del cancro alattraverso la ricerca del sangue occulto nelle feci. La proposta arriva dagliitaliani in trasferta a Chicago per il Congresso dell’American Society of Clinical Oncology (Asco). “Come evidenziato da uno studio pubblicato su ‘Annals of Oncology’ – sottolinea Saverio Cinieri, presidente di Fondazione Aiom (Associazione italiana dia medica) – nel 2024 il tasso dità per il carcinoma altra i(25-49) in Italia aumenterà dell’1,5% negli uomini e del 2,6% nelle donne rispetto al periodo 2015-2019. Invece nella fascia d’età compresa fra 50 e 69, inclusa nell’attuale programma dicolorettale, nel 2024 è prevista una diminuzione dei decessi del 15% negli uomini e del 16% nelle donne.