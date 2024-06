Serie A conclusa Fiorentina vince 3-2 in casa Atalanta

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 2 giugno 2024) BERGAMO (ITALPRESS) – Si chiude definitivamente il campionato 2023-2024 con la vittoria dellasul campo dell’. Finisce 3-2 in favore dei viola il recupero della 29a giornata, decisiva la doppietta di Belotti e la rete di Nico Gonzalez. Diciassettesimo successo in campionato per i viola, si chiude invece con un ko la fantastica stagione dei bergamaschi, culminata il 22 maggio con la vittoria dell’Europa League. Maglie larghe e tante occasioni, qualche errore di troppo e una partita piena di gol già dai primi minuti di gioco. E’ successo praticamente di tutto tra, a partire dal temporale che si è abbattuto sul Gewiss Stadium poco prima del fischio d’inizio: la partita è stata sbloccata dopo 6? col colpo di testa di Belotti, sei minuti più tardi Lookman – con uno scavetto sotto a superare Martinelli – ha pareggiato immediatamente i conti.