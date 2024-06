Re Carlo ultime notizie | Harry ha chiesto un incontro segreto

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di domenica 2 giugno 2024) Negli ultimi anni la casa Reale inglese sta vivendo una vera tempesta. Tutto ha avuto inizio nel gennaio del 2020 quandoe Meghan Markle hanno improvvisamente annunciato di voler fare un passo indietro nel loro ruolo all’interno della famiglia reale inglese e che avrebbero vissuto tra gli Stati Uniti e il Regno Unito. Da allora, però, i Duchi di Sussex hanno vissuto sempre oltreoceano, prima in Canada e, in seguito, in California, dove vivono ancora adesso. In rare occasioni i due sono tornati in Inghilterra insieme, mentreè stato presente a Londra, anche senza la presenza della moglie Meghan Markle, in altre occasioni. Proprio durante uno di questi suoi viaggi ufficiali in patria,haunal padre e al fratello.