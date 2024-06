Perché il team Ducati oggi e solo oggi al Mugello corre in azzurro

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di domenica 2 giugno 2024) Un Gran Premio speciale merita qualcosa di speciale, e per gli appassionati italiani di MotoGP l'appuntamento delè da sempre il più importante della stagione. Così, see Ferrari con il loro iconico colore rosso sono considerate le Nazionali dei motori, per una volta la scuderia di Borgo Panigale ha deciso di vestire il colore dell'Italia nello sport, l'. LeDesmosedici GP 24 della squadra ufficiale sono scese in pista con il tradizionale rosso nelle giornate di venerdì 31 maggio e sabato 1° giugno (quando si disputeranno le prove libere, le prove ufficiali e la Sprint Race), mentre domenica 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica, a partire dal warm up del mattino e, soprattutto, per la gara del pomeriggio, ilLenovoin, ovvero il colore delle Nazionali italiane nello sport, che abbiamo visto indossare anche dalla Ferrari a al GP di Miami un mese fa.