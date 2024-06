Moratti all’Umanitaria Lucano a Rozzano

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 2 giugno 2024) Non solo Pd e Lega. Se piazza Duomo e Arco della Pace sono stati i palcoscenici politici principali, Milano ieri è stata tappa anche di altri protagonisti della corsa a un seggio europeo. Alla Società Umanitaria si è svolto il Forum delle donne organizzato da Letizia(nella foto), candidata per Forza Italia. Tema principale dell’evento il gender gap. "Nel nostro Paese - ha detto- il gender gap pesa per un 8% del Pil. Quindi se riuscissimo a colmare il gender ga arriveremmo ad avere un 8% in più di Pi: sono 143 miliardi di euro". In collegamento con il Forum Antonio Tajani, ministro degli Esteri e segretario di Forza Italia, che ha spiegato il caso Farnesina: "Le donne in carriera diplomatica sono 263, ancora troppo poche, le donne che hanno vinto l’ultimo concorso sono 12 e rappresentano solo il 25% dei nuovi diplomatici.