Io scappo fuggo? | Elly Schlein replica a Giorgia Meloni la risposta sconcertante

(Di domenica 2 giugno 2024)è stata molto chiara: "fugge dal confronto.sei d'accordo che io non sia democratica?, condividi o no? Non scappare. E se non sono democratica, cosa sono? Un dittatore? E se sono un dittatore, cosa si fa, la lotta armata per depormi?", ha tuonato il premier da piazza del Popolo a Roma chiudendo la campagna elettorale per le Europee del prossimo 8 e 9 giugno. E su Repubblica questa mattina arriva ladiche ribalta la faccenda e attacca: "Io? È lei che scappa dalle sue responsabilità, io non so per quanto tempo ancora si comporterà come se fosse all'opposizione anziché al governo. Sta lì da un anno e mezzo e le condizioni materiali delle persone sono peggiorate: però, per lei, è sempre colpa di qualcun altro.