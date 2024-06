Il sogno promozione atteso 21 anni Avanti Fabo all’orizzonte c’è l’A2

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 2 giugno 2024) Non c’è più tempo per riposare. A partire da gara-1 di questo pomeriggio (18) al PalaTerme contro la temibile Del Fes Avellino per laMontecatini c’è unchiamato Serie A2 da provare ad afferrare. Oltre la stanchezza, oltre gli infortuni. Anche perché si dice che in questi casi le energie si moltiplichino. Ma è davvero così? "Si vadi adrenalina e di nervi – ammette coach Federico Barsotti –. Gara-5 a Ruvo di Puglia è distante nemmeno tre giorni e siamo tornati soltanto giovedì a Montecatini da un viaggio lunghissimo. Sicuramente se ci fosse stata una settimana piena di recupero saremmo stati tutti più contenti, ma anche loro vengono da una ’bella’ a Livorno pesantissima per la testa e per le gambe, giocata in contemporanea alla nostra.