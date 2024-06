Il Signore degli Anelli | Gli anelli del Potere 2 | Rory Kinnear sarà Tom Bombadil

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di domenica 2 giugno 2024) Il: Glidel2:Tom, uno dei personaggi di J.R.R. Tolkien più amati, nella serie in arrivo in esclusiva su Prime Video il 29 agosto 2024 Prime Video (qui il sito internet ufficiale) ha svelato che l’attore premiato con il Laurence Olivier Award(film di James Bond, The Imitation Game), che, come precedentemente annunciato, si è unito al cast della seconda stagione de Il: Glidel, interpreterà Tom, uno dei personaggi di J.R.R. Tolkien più amati dai fan. La seconda stagione de Il: Glidelarriverà in esclusiva su Prime Video il 29 agosto 2024. Questo annuncio arriva dopo molte speculazioni online, dato che il misterioso e gioviale Tomè amato dai fan di Tolkien da decenni.