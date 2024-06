Gp Mugello 2024 trionfa Francesco Bagnaia

Leggi tutta la notizia su ilgiornaledigitale

(Di domenica 2 giugno 2024) Il Gran Premio delsi è concluso con una vittoria emozionante per, che ha ottenuto un trionfo dominante con la sua Ducati. La gara ha visto anche il secondo posto di Enea Bastianini e il terzo di Jorge Martin, completando una giornata memorabile per la Ducati.ha condotto una gara impeccabile, prendendo il comando fin dalle prime curve e mantenendo la prima posizione fino alla fine. Enea Bastianini e Jorge Martin hanno completato il podio, rendendo omaggio alla superiorità della Ducati in questa stagione. Marc Marquez ha ottenuto un rispettabile quarto posto, mentre Pedro Acosta ha chiuso la top five. Momenti chiave della gara La partenza Al via,ha effettuato una partenza perfetta, passando dall’esterno e conquistando subito la testa della corsa alla staccata della Luco, superando il poleman Martin.