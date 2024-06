Fuoco in parrocchia Sacerdote fa il pompiere L’incendio è doloso

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 2 giugno 2024) "Corra don, sta bruciando la chiesa!". Avrebbe potuto bruciare tutta la chiesa, ma una fedele ha visto la colonna di fumo e ha allertato il parroco in canonica. Il reverendo ha così spentoprima che si propagasse. Qualcuno ha appiccato un incendio all’interno della chiesale di Pagnano, frazione di Merate. Ha bruciato un portacandele in legno. Non sembra si sia trattato di un incidente: il portacandele era vuoto e serviva solo per contenere le candele spente. Non sono stati inoltre riscontrati segni di cera fusa. A spegnere il rogo è stato il parroco don Riccardo Sanvito, che denuncia che ultimamente si stanno verificando troppi episodi strani anche in oratorio, come furti e vandalismi.