Farmaci per l’obesità in aiuto di circa 100 mila adolescenti italiani

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di domenica 2 giugno 2024) Sono100gliche soffrono di obesità, ma nuoviarrivano per combattere questa patologia.neglirappresenta una delle sfide sanitarie più pressanti in Italia, con100giovani tra i 12 e i 18 anni gravemente colpiti da questa condizione. La ricerca e l’innovazione farmacologica aprono nuove speranze per questi ragazzi, grazie allo sviluppo di trattamenti efficaci che si affiancano alla necessaria correzione degli stili di vita. Sono100i giovani che soffrono di obesità – notizie.comadolescenziale non è solo una questione estetica ma comporta rischi significativi per la salute a lungo termine, inclusi il diabete, l’ipertensione e altre malattie croniche. Claudio Maffeis, esperto in pediatria e primo autore delle linee guida sull’utilizzo dei nuovianti-obesità in età evolutiva, sottolinea ad Adnkronos l’importanza di affrontare questo problema con un approccio combinato che includa sia la modifica dello stile di vita sia l’introduzione di terapie specifiche.