Fonte : calcionews24 di 2 giu 2024

Lo scrive La Gazzetta dello Sport analizzando dichiarazioni. Manca sempre meno all’inizio degli Europei in Germania e cresce l’attesa per l’Italia di Luciano Spalletti in questa competizione Luciano Spalletti ha in testa un’idea di costruzione della Nazionale per l’Europeo non lontana da quella di Marcello Lippi al Mondiale del 2006, che vide gli azzurri trionfare.

Europei Italia Spalletti si ispira a Lippi 2006 | passaggio dal 4-3-3 al 4-2-3-1 JORGINHO e BARELLA come PIRLO e GATTUSO Chi farà il NUMERO 10 dietro la punta? Sono 4 i candidati