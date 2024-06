Europei dei record al via i campionati di atletica leggera a Roma

Leggi tutta la notizia su agi

(Di domenica 2 giugno 2024) AGI - La squadra italiana più numerosa di sempre, 116 i convocati, ildi iscritti, 1.559 (798 uomini e 761 donne) in rappresentanza di 48 Nazioni, ma anche un folto programma di intrattenimento nel villaggio di fronte allo stadio Olimpico. I XXVIdidiche scatteranno venerdì 7 per concludersi mercoledì 12 oltre a vedere al via grandi nomi, dagli azzurri Gianmarco Tamberi, Marcell Jacobs, Leonardo Fabbri e Antonella Palmisano alle stelle internazionali Armand Duplantis, Jakob Ingebrigtsen, Karsten Warholm e Femke Bol, saranno anche colore, musica e divertimento. La novità di carattere sportivo dell'Europeo è la possibilità di osservare gli atleti durante il 'warm-up', la fase di riscaldamento.