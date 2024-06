Diretta Motogp Mugello 2024 | nubi sul circuito Bagnaia punta Martin e sogna l’uno-due

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

Barberino del Mugello, 2 giugno 2024 - Nuvole minacciose sul Mugello, quando manca pochissimo al via del Gran Premio d'Italia di MotoGP. Attesa pioggia che potrebbe però arrivare a gara già terminata. L'asfalto bagnato è un fattore in grado di sparigliare le carte. Sul tavolo, con l'asciutto, ha calato l'asso un super Francesco Bagnaia, al via oggi dalla quinta posizione sulla griglia di partenza. Pecco aveva fatto segnare il secondo miglior tempo in qualifica, ma è stato retrocesso per le manovre ai danni di Alex Marquez nel corso delle libere del venerdì. Il pilota piemontese ha fatto la voce grossa ieri nella sprint race, con gara di testa dalle prime curve alla bandiera a scacchi. La caduta di Jorge Martin, leader del Mondiale partito in pole position, ha consentito all'italiano della Ducati ufficiale di accorciare le distanze in classifica piloti, ora lo spagnolo ha 'solo' 27 punti di vantaggio.