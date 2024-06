Dai sei gol del Napoli allo scudetto Il riscatto di mister Bigica è servito

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 2 giugno 2024) di Stefano Fogliani SASSUOLO Una rivincita? Chissà: troppo forte e ‘speciale’ il rapporto che lega Emilianoai vertici neroverdi, e segnatamente a Giovanni Carnevali e Francesco Palmieri, che lo vollero a Sassuolo nel 2020, per definire tale il ‘botto’ del tecnico neroverde. Ma questocheaggiunge al suo curriculum, consegnandosi alla storia del Sassuolo e ad un futuro pieno di suggestioni (e incognite) gli somiglia molto. E non solo perché il tecnico barese, ripartito lo scorso luglio da Vipiteno dopo aver raggiunto i playoff anche la stagione scorsa, ha a lungo combattuto con i limiti di una squadra forte, ma facile a vuoti d’aria – beata gioventù – che in più occasioni avevano fatto temere una stagione dimessa. Ma anche perché, tre mesi fa, sembrava fosse stato ‘sacrificato’ alle necessità della prima squadra.