Carlos Alcaraz domina in lungo e in largo Auger-Aliassime e si qualifica per i quarti al Roland Garros

(Di domenica 2 giugno 2024) Vince e convinceagli ottavi di finale del. Non c’è stata partita contro un impotente Felix: finisce con netto 6-3, 6-3, 6-1 in favore del giocatore spagnolo che non ha concesso praticamente niente al suo avversario con una prestazione continua e di grande livello. Affronterà aidi finale Stefanos Tsitsipas che ha piegato in rimonta Matteo Arnaldi. Un match che perpraticamente è durato un game: il break iniziale. Per il resto è stato spazzato via dalla tempestache, dopo la partenza a freddo, ha cominciato a ingranare in risposta, disinnescando il servizio del canadese che non ha ottenuto punti diretti con la prima su una superficie particolarmente lenta e non è riuscito a sfondare il muro dello spagnolo che ha mostrato una condizione atletica notevole.