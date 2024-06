Volley femminile l’Italia spreca nel quarto e si arrende al Brasile nel tie-break di Nations League

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 1 giugno 2024)si è spenta proprio sul più bello, quando la sesta vittoria consecutiva nelladisembrava davvero a un passo. Le azzurre conducevano per 2-1 e 15-11 sula Macao (Cina), dando l’impressione di essere in totale controllo della situazione e facendo intuire di essere ormai lanciatissime verso il successo in rimonta dopo aver perso il primo parziale in volata. Le ragazze del CT Julio Velasco hanno però commesso troppi errori al servizio e non hanno inferto il colpo del ko alle sudamericane, che stavano faticando in fase di cambiopalla e che erano ormai in balia della nostra Nazionale. Le vice campionesse del mondo sono così riuscite a ribaltare la situazione e si sono imposte al tie-ha perso per 3-2 (26-24; 25-27; 18-25; 25-19; 15-10) ed è così incappata nella seconda sconfitta nel prestigioso torneo internazionale itinerante, dopo quella rimediata all’esordio due settimane fa contro la Polonia.