Video intimi | ragazza spinta dal cavalcavia svolta nelle indagini

(Di sabato 1 giugno 2024) La vicenda della morte di Giada Zanola conosce un nuovo punto di. Il compagno in stato di fermo con l'accusa di omicidio non ha risposto alle domande del Gip. L'arresto è stato convalidato nell'attesa di trovare conferme su alcuni lati dell'inchiesta che restano piuttosto oscuri. Ma in questa terribile storia di questache sarebbe statanel vuoto su undella A4 c'è un buco enorme che va colmato dagli investigatori: non si trova il cellulare. Lo smartphone della vittima è sparito nel nulla e in quel telefonino potrebbe esserci la vera chiave di quanto accaduto nei minuti precedenti all'omicidio. Giada aveva intrapreso una nuova relazione con un collega di lavoro. Aveva deciso di non nascondersi più e questo potrebbe essere uno dei fattori che avrebbe scatenato la furia omicida del compagno.