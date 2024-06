Sociale servizi tagliati | Otto milioni in meno

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 1 giugno 2024) "Pesante calo delle risorse comunali per isociali". A denunciarlo Modena volta pagina, Unione popolare e Possibile che sostengono il candidato sindaco Claudio Tonelli. "Quanto spende il Comune di Modena per offriresociali? La risposta sembra essere: sempre". Questa la realtà che documentano i dati dell’indagine Istat ’Interventi esociali dei Comuni singoli o associati’. L’indagine fornisce "il valore quantitativo delle spese persociali che transitano dal bilancio comunale e che riguardano spese per numerose aree di bisogno (famiglie e minori, anziani, disabili). I fondi per alimentare questa spesa possono essere attinti a risorse proprie (che il Comune decide di destinare aisociali) e da risorse che Stato, Regione o altri enti trasferiscono agli enti locali per alimentare isociali".