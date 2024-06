Sagra del latte a Bellinzago Lombardo | ecco la festa della ripartenza dopo l’alluvione

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 1 giugno 2024) Due giorni dila paura e la fatica, a, il comune del Milanese 'epicentro' dell'alluvione del 15 maggio scorso, torna la tradizionaledeldi primavera.- ARCHIVIO - DUE SETTIMANETORNA ALLA NORMALITA’ CON LADEL- FOTO CANALI/ANSA - PER REDAZIONE MARTESANA/METROPOLI - PINCIONI/CANGEMI Doveva tenersi la settimana passata, ma era stato rinvio. Troppo fango ancora da rimuovere, troppa la fatica dei giorni precedenti, ancora cittadini senza tetto. Ma le maniche si sono rimboccate, "e ce l'abbiamo fatta": un sabato sera e domenica tutti insieme, e un appuntamento che sa di, "un grazie ai volontari che l'hanno reso possibile". Organizza la Pro Loco, con patrocinio del Comune: per tutta la giornata di domenica, fra l'asse di viaCroce e il parco Belgioioso, vi saranno bancarelle enogastronomiche, l'amato mercato agricolo dei produttori locali, la biciclettata "Peda", gonfiabili e giochi per i bambini, auto d'epoca e attrezzitradizione contadina, aree food con salamelle, porchetta, birra e spritz.