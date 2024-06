Protesta pro Palestina fuori dal Meyer Superato ogni limite intervengano le istituzioni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 1 giugno 2024) Firenze,- 1 giugno 2024 – “Lamessa in atto stamattina da alcuni manifestanti filo-palestinesi durante la riunione della Fondazione, per la presentazione del bilancio, è di una gravità inaudita. Ci rifiutiamo di accettare che chi è legato a Israele non possa vivere e lavorare serenamente nella nostra città”. Lo afferma in una nota Emanuele Cocollini, presidente dell'associazione Italia-Israele di Firenze, esprimendo solidarietà al presidente della Fondazione ospedale pediatrico Anna, Marco Carrai, che è anche console onorario di Israele. La contestazione è iniziata poco dopo l'inizio della relazione del segretario generale Alessandro Benedetti che aveva da poco annunciato l'assenza "per motivi di salute" proprio di Carrai.