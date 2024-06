Non è mai tornato | Arca non trattiene le lacrime a Verissimo

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 1 giugno 2024) Il pomeriggio del fine settimana di Mediaset è targato Silvia Toffanin. Ogni settimana la conduttrice ospita nel salotto dipersonaggi del mondo dello spettacolo per raccontare le loro storie e intervistarli. L'estate è in arrivo e ci si avvia alla conclusione delle dei programmi televisivi. Tuttavia, anche oggi sabato 1 giugno, andrà in onda un "Best of" soprannominato "-Le storie". Si parte da Francesco, conosciuto e amato attore italiano che lo scorso 23 marzo ha presentato il suo libro "Basta che torni". Il volume, uscito in tutte le librerie il 19 marzo, è dedicato al padre. Sofferenze, soddisfazioni e sfide sono state al centro della chiacchierata che Silvia Toffanin ha guidato. Oggi Francescoè un uomo realizzato, forte dell'affetto della moglie Irene Capuano e dei due figli Maria Sole e Brando Maria.