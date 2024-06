La BMW R20 concept è bellissima ma è irraggiungibile almeno per ora

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di sabato 1 giugno 2024) La BMW R20ha un solo difetto, cioè che non è una moto di serie e quindi non si può acquistare, ma è talmente bella che la vorremmo subito. È stata presentata a Villa d'Este, sul Lago di Como, durante il celebre Concorso di Eleganza, catturando le attenzioni dei presenti, nonostante la presenza di auto d'epoca da sogno e veri e propri pezzi da collezione. Stile casual e potenza La bellezza della BMW R20sta nel suo aspetto potente inserito in uno stile casual, con le caratteristiche meccaniche tipiche delle moto dell'Elica, a partire dal boxer che fa bella mostra di sé. Il design ha come epicentro proprio il grande bicilindrico, sul quale il serbatoio si posa come una scultura, mentre il posteriore è ridotto all'essenziale per enfatizzare le linee pulite.