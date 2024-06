Klaassen addio all’Inter! Niente prolungamento del contratto

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 1 giugno 2024) Finisce dopo appena un anno l’esperienza di Davycon la maglia dell’Inter. Il giocatore olandese lascerà ad inizio luglio, Fabrizio Romano dà la notizia sul suo futuro. FINE DELLA STORIA – Dopo un anno con 18 presenze per Davysi conclude la storia con l’Inter. Il calciatore olandese era arrivato nell’ultimo giorno di mercato della scorsa sessione estiva di mercato a parametro zero dopo la rescissione con l’Ajax. Adesso dovrà trovare una nuova squadra, Fabrizio Romano dà qualche informazione sul futuro del centrocampista., un anno difficileFUTURO –non ha proprio lasciato un ricordo indimenticabile a Milano. Ha giocato da titolare tre volte in stagione: Salernitana in campionato, Benfica in Champions League e Bologna in Coppa Italia.