Juve colpo a centrocampo | arriva dalla Lazio

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di sabato 1 giugno 2024) Lantus è pronta a piazzare un: non è Koopmeiners il nome ideale, pronto un profilo nuovo. Un big cheIlè una priorità per lantus: è proprio lì che Max Allegri ha forse perso la possibilità di contendere lo scudetto all’Inter. I bianconeri son crollati ad inizio 2024 anche per una coperta troppo corta nella zona mediana: le squalifiche di Fagioli e Pogba – l’azzurro è tornato solo nelle ultime due gare – hanno tolto due pedine fondamentali all’allenatore bianconero.ntus,(Ansa Foto) – RompipalloneL’arrivo a gennaio di Alcaraz non ha certo compensato le assenze: ecco perché in estate Giuntoli dovrà rinforzare in primis proprio il. Dal 4-3-3 al 4-2-3-1, questi sono i moduli utilizzati da Thiago Motta, colui che sembra destinato ad essere il nuovo tecnico dellantus nella prossima stagione.