Foppolo frana una pista da sci Il sindaco Carletti | Il fronte è ancora instabile

(Di sabato 1 giugno 2024)(Bergamo), 1 giugno 2204 – Una grossasi è staccata venerdì pomeriggio, 31 maggio, sullada sci in discesa del Montebello verso il Passo della Croce-Valgussera. Le immagini sono state pubblicate su Facebook daldiGloria, prontamente intervenuta con i tecnici per il sopralluogo, per verificare l'entità del danno, le condizioni di sicurezza e individuare come procedere con le sistemazioni. “Attualmente – ha spiegato il primo cittadino – ilrisultaa causa delle abbondanti precipitazioni, quindi in giornata si sono attivati i monitoraggi e i prossimi giorni verranno effettuati diversi sopralluoghi, da parte dei tecnici ma anche delle istituzioni”.ha inoltre assicurato che tutti sono al lavoro per “trovare soluzioni” che permettano la “sistemazione del versanteto”.