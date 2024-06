Donald Trump non può essere fermato da un giudice | ecco perché

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di sabato 1 giugno 2024) C’è sempre una prima volta.è il primo ex presidente degli Stati Uniti d’America a subire una condanna penale in primo grado (i suoi legali stanno lavorando all’appello). Secondo il sistema giudiziario il tycoon sarebbe colpevole di 34 reati di falsificazione di documenti aziendali. Sarebbela parola fine non è stata ancora scritta. Infatti ilJuan M. Merchan ha programmato la sentenza per l’11 luglio. Poi partirà l’iter per l’appello. Il processo si è svolto nella Corte Suprema dello Stato di New York, “luogo” decisamente ostile a(la giustizia negli USA è indubbiamente “politicizzata”). L’ex presidente è stato ritenuto colpevole di aver falsificato documenti aziendali in relazione a un pagamento di 130 mila dollari effettuato alla pornostar Stormy Daniels.