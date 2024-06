De Luca tenta una nuova sceneggiata | Meloni non c’entra niente con le donne Cirielli | Re della volgarità

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di sabato 1 giugno 2024) Vincenzo Denon rinuncia alla sua. La diretta Fb era molto attesa e come da copione il governatore si è lanciato in un lungo delirio di insulti in replica alla premier. La figuraccia di Caivano gli brucia ancora. L’incontro in cui la premier si è presentata dicendo sono “la stro**a” lo ha reso protagonista di una figuraccia memorabile. La premier ha poi spiegato in una serie di interventi ed interviste di essersi difesa da una forma di bullismo sessista ricevuto dallo stesso governatore. Di fronte al quale, all’epoca dell’insulto, il Pd tacque, ritrovando la parola solo in questi giorni per attaccare. De, completamente asfaltato, senza contraddittorio, nella consueta diretta social rabbercia un copione stantio per allestire una replica scomposta, alla sua maniera.