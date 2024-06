Atalanta festa grande a Bergamo per l’Europa League | sfilata sul bus scoperto tributi e fuochi d’artificio|Europa League

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di sabato 1 giugno 2024) 2024-05-31 20:46:00 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news pubblicata sul web: Concluso il campionato, l’può finalmente festeggiare la bella stagione, conclusasi in bellezza con la vittoria delsul Bayer Leverkusen. In mattinata la squadra di Gianpiero Gasperini è stata accolta presso il Comune di, dove sono state conferite la civica benemerenza e la medaglia d’oro della città per aver dato lustro al nome dinel mondo. Ora, è tempo di festeggiamenti, con il pullman predisposto dalla società per sfilare attraverso la città dove i tifosi sono schierati e pronti a celebrare la stagione della Dea. 22.50 – In mezzo ai festeggiamenti non si nascondono le ambizioni della tifoseria, che ora sogna in: “Vinceremo, vinceremo, vinceremo il tricolor”, cantano i tifosi.