Apertura del casello sulla A8 Porterà via il traffico da Lainate

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 1 giugno 2024) Ultimi ritocchi in corso e cronoprogramma rispettato: domani apre alla nuova stazione (autostradale) di-AreseA8 Milano-Varese. Situato al km 8+200 della A8 Milano-Varese, l’opera fa parte del maxi cantiere di Autostrade per l’Italia di oltre 147 milioni di euro per la realizzazione della quinta corsia, nel tratto compreso tra la barriera di Milano Nord e l’interconnessione con l’autostrada A9-Como Chiasso. Il nuovo svincolo di-Arese è stato realizzato sul lato opposto dell’autostrada e in posizione speculare rispetto a quello vecchio. Otto piste dedicate alordinario e due piste in ingresso e in uscita per i transiti eccezionali con un aumento di capacità rispetto a quello di prima.