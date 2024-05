Brunetta via libera al compenso per il Cnel | ecco la busta paga d’oro

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 30 maggio 2024) Arriverà a giorni l’ok di Palazzo Chigi, poi per Renatosi apriranno i cordoni della borsa per lo stipendio del suo incarico da presidente del. Anche se pensionato, l’ex ministro della Pubblica amministrazione potrà cumulare i due compensi, per la guida del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro potrà arrivare fino a 240 mila euro lordi all’anno.Leggi anche: Centenario Matteotti, Giorgia Meloni e quella frase storica: “Ucciso da squadrismo fascista” Il viadell’Assemblea Ieri c’è stato il passaggio fondamentale del viadell’assemblea delallo schema di regolamento sui “costi di funzionamento degli organi istituzionali”. Il gancio è arrivato dal governo, con una norma inserita nel decreto Pnrr del 2 marzo: gli incarichi retribuiti possono essere affidati anche ai “soggetti lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza”.