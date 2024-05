Un gol di El Kaabi consegna la Conference League all’Olympiacos | la Fiorentina si arrende ai supplementari

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Ancora una beffa per la, che perde per uno a zero aicontro l’Olympiacos la finale digiocata ad Atene. La seconda consecutiva in Europa, la terza complessivamente persa nell’era di Vincenzo Italiano. Ma anche la quinta finale persa sulle cinque giocate negli ultimi ventitrè anni tra Supercoppa Italiana, Coppa Italia e. Un peccato, perché l’ultimo trofeo vinto, la Coppa Italia del 2001 con Roberto Mancini in panchina è quello che di fatto ha chiuso la storia della vecchia, 23 anni fa: Da allora non ha vinto più la Viola: di finali ne ha giocate cinque, tutte perse. Non che nei ventitrè anni passati non ci sia nulla da ricordare, tutt’altro: dai fasti di Prandelli a Montella fino Paulo Sousa.