Parco Galdino. Baby architetti crescono

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 29 maggio 2024) LECCO Un’isola della felicità, non in mezzo al lago, ma in mezzo alla città. Più precisamente nel cuore del rione dei Promessi sposi. L’hanno progettata sia i bambini dell’asilo e delle scuole dell’infanzia del quartiere con le loro maestre, sia gli over 60 che frequentato il centro di comunità della zona, aiutati dagli studenti del corso di laurea in Architettura edile del polo lecchese del Politecnico di Milano. Sono cominciati ieri a Lecco i lavori di riqualificazione delFra- uno dei personaggi dei Promessi sposi – a Pescarenico. Nell’Isola della felicità saranno installati giochi prodotti con materiali sicuri e al tempo stesso sostenibili, pensati per favorire apprendimento e creatività. Saranno giochi didattici, per stimolare psicomotricità, equilibrio e coordinazione.