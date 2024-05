Querele e matrimoni in Un posto al sole

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di lunedì 27 maggio 2024) I condomini non cedono al ricatto di Ferri, e tutti, compreso Alberto Palladini, votano contro la richiesta di licenziamento a Raffaele. Roberto però non placa la sua cattiveria, e fa fede alla sua intenzione di querelare il portiere per l’aggressione subita. Con il solo intento di tenere sotto scacco lui e Diego, provando così con questa strategia a tenersi il piccolo Tommy. Con la contrarietà di Marina che non vuole mettersi contro il cugino, provando a far giungere Roberto a più miti consigli. Nel frattempo Raffaele si becca una settimana di sospensione, durante la quale viene sostituito dalla mitica Rosa. Che però appena entrata in servizio ne combina una grossa: mentre chiacchiera con Manuel in guardiola (e non si capisce perché questo bambino salti tutti questi giorni di scuola), Alberto origlia scoprendo delo imminente tra Clara ed Edoardo, da cui era stato tenuto all’oscuro.