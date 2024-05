Me l’ha detto la Madonna Trevignano l’annuncio choc di Gisella Cardia | Sta per succedere

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 27 maggio 2024) La vicenda delladi, alle porte di Roma, e la controversa “veggente”tornano d’attualità. Naturalmente, chiunque asserisca di ricevere messaggi dalla Madre di Dio non sempre è creduto, e sull’attendibilità delle “apparizioni” i dubbi sono tanti, e colossali. Ma la notizia è un’altra e non può non sgomentare anch’essa, comunque la si pensi. Si tratta di un messaggio che, per il tramite della presunta veggente, avverte l’umanità tutta di una nuova, incombente minaccia. La Vergine del Rosario, attorno alla cui statua si riuniscono a cadenza mensile fedeli e seguaci della veggente, ogni 3 del mese, avrebbe comunicato quantoha inteso pubblicare nelle scorse ore. Nonostante trasmissioni televisive quali “Chivisto” e “Le Iene” abbiano più volte denunciato la natura assai poco chiara dell’intera vicenda,è pronta al prossimo raduno del 3 giugno al Campo delle Rose: il Comune aveva provato a chiudere l’area, ma il sequestro del terreno è stato convalidato dalla Procura di Civitavecchia.