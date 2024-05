Verona-Inter 2-2 - il tabellino della partita della 38ª giornata di Serie A

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 26 maggio 2024)è terminata da pochi minuti con il punteggio di 2-2: questo ilvalida per la trentottesimadiA 2023-2024. IN PAREGGIO – Si chiude con un pari la stagione del ventesimo scudetto dell’. Al Bentegodi la fa da padrone Marko Arnautovic, che firma una doppietta (la sua prima in maglia nerazzurra). In mezzo però ilera riuscito a ribaltare il risultato, con le reti di Tijjani Noslin e Tomas Suslov. Nella ripresa l’esordio di Raffaele Di Gennaro e la probabile ultima di alcuni giocatori, fra cui Juan Guillermo Cuadrado. Nel secondo minuto di recupero potrebbe vincerla Alexis Sanchez, ma il suo delizioso pallonetto finito a segno è annullato dal VAR per fuorigioco. Ora si può pensare alla prossima stagione.