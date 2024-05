I gagliardetti dell’Atalanta

Leggi tutta la notizia su glieroidelcalcio

(Di domenica 26 maggio 2024) E’ doveroso rendere omaggio all’Atalanta per la freschissima vittoria in Europa League, per la forza di un progetto nonché per il valore di un’impresa di una squadra che da tempo esprime bel gioco in Italia e soprattutto all’estero. Atalanta anni ’50 PennantsMuseum rende, pertanto, omaggio a questa esaltante vittoria attraverso iche hanno caratterizzato almeno settant’anni di storia della “Dea”. Anni ’60 ? 1963 L’Atalanta ha, per tradizione, sempre avuto molto cura nella scelta di dettagli e caratteristiche dei propri, ricorrendo molto spesso a materiali di pregio finemente ricamati a mano. Anni ’70 Negli anni cinquanta e sessanta idei bergamaschi erano per la maggior parte triangolari, a strisce nero e azzurre e privi di stemma.