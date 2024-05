Due scippatori inseguiti e presi Sorpresa bottino

(Di domenica 26 maggio 2024) L’intervento dei carabinieri era scattato per due scippi a Dalmine. Ma sull’auto dei colpevoli i militari hanno trovato altra refurtiva che fa ipotizzare episodi analoghi tra Bergamo, Milano, Monza-Brianza e Lecco. I carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Treviglio hanno arrestato per ricettazione, furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale due rom, M.I. di 48 anni e H.M. di 33, con dimora nel Milanese, entrambi con precedenti per reati contro il patrimonio. La chiamata alla centrale operativa dei carabinieri era arrivata nel pomeriggio di martedì 14 maggio. Poco prima due donne erano state scippate da altrettanti uomini su una Fiat Croma. In un caso la borsa era nel cestino della bici; nell’altro, era stata appena appoggiata sul sedile posteriore dell’auto. Iniziano così le indagini. I carabinieri intercettano la Croma con a bordo i due rom a Osio Sotto. Intimano l’alt, ma i due danno gas.

