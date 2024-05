Dopo un tamponamento abbandona l’auto distrutta in mezzo all’autostrada A1 | viene trovato ferito nei campi

(Di domenica 26 maggio 2024) L’incidente è avvenuto intorno alle 7 tra i caselli di Lodi e Melegnano in direzione Milano. Il conducente dell'utilitaria coinvolta si è dato alla fugaaver tamponato un tir: ha 35 anni ed è residente in provincia di Como. .

Garbagnate Monastero ( Lecco ): tamponamento provoca il ribalta mento di un' Auto mobile, traffico in tilt notizie.virgilio

Esce di strada con lo scooter e finisce nel fosso, ferito il sindaco di Morsano al Tagliamento - Esce di strada con lo scooter e finisce nel fosso, ferito il sindaco di Morsano al Tagliamento - Le sue condizioni fortunatamente, non destano preoccupazione. L’incidente è avvenuto poco dopo le 19.30 in località Feletti e ha causato non poca preoccupazione tra chi ha assistito all’arrivo ... messaggeroveneto.gelocal

Auto esce di strada e si schianta contro un platano: 56enne ferito - Auto esce di strada e si schianta contro un platano: 56enne ferito - MANSUE’ - Era alla guida della sua auto quando, per cause ancora in corso di accertamento, è sbandato finendo la sua corsa contro un platano. L’incidente è successo ... ilgazzettino

Auto esce di strada e si schianta contro un platano: anziano ferito - Auto esce di strada e si schianta contro un platano: anziano ferito - L’incidente è successo stasera, poco dopo le 19,30, lungo via Naibo, nella frazione di Basalghelle. Alcuni automobilisti e gli stessi residenti, allarmati per il forte botto, hanno allertato i ... ilgazzettino