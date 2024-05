(Di venerdì 24 maggio 2024) Tomha debuttato acon il suo nuovo spettacolo teatrale+ Juliet, e un po’ tutti ci chiedevamo quando sarebbe arrivato il momento di vedereal suo fianco (fisicamente, s’intende) perTom nella sua nuova esperienza teatrale al Duke of York’s Theatre. E ieri sera i due sono stati avvistati mano nella mano, lei con un outfit in perfettoshakespeariano.e Tommano nella mano a: lei supporta lui nel suo nuovo ruolo inIeri, giovedìè stata avvistata al fianco di Tomperl’attore durante la sua esperienza teatrale nella nuova e moderna rappresentazione teatrale diper l’occasione ha indossato un abito shakespeariano nero di Andreas Kronthaler per la collezione prêt-à-porter primavera 2023 di Vivienne Westwood al Duke of York’s Theatre di. Inutile dire che l’abito era stupendo, con piccole decorazioni bianche ed era abbinato a una grande collana marrone con ciondolo.

Zendaya regina di stile a Londra per supportare il suo fidanzato Tom Holland in Romeo e Giulietta - zendaya regina di stile a londra per supportare il suo fidanzato Tom Holland in Romeo e Giulietta - zendaya e Tom Holland mano nella mano a londra: lei lo supporta (in un abito Vivienne Westwood) nel suo nuovo ruolo in Romeo e Giulietta. metropolitanmagazine

Ecco com'è la statua di cera di Timothée Chalamet al "Madame Tussauds" di Londra - Ecco com'è la statua di cera di Timothée Chalamet al "Madame Tussauds" di londra - Lo scorso dicembre, direttamente dai propri profili, il celebre museo delle cere di Madame Tussauds annunciava una sorpresa a tutti visitatori. Veniva mostrato infatti il making of di una delle star ... r101

Timothée Chalamet, svelata la statua al Madame Tussauds di Londra. IL VIDEO - Timothée Chalamet, svelata la statua al Madame Tussauds di londra. IL VIDEO - Madame Tussauds nella sede di londra ospita circa 150 statue di superstar. Timothée Chalamet si unisce alle altre superstar di Hollywood come, per citarne alcune, zendaya, John Boyega, Leonardo ... tg24.sky